Oltre 650 bimbi senza posto al nido | Le famiglie chiedono servizi veri non giocattoli
A Trieste, più di 650 bambini non trovano posto negli asili nido, secondo quanto riferito dal Partito democratico. I dati pubblicati da Il Piccolo confermano questa carenza di servizi, mentre le famiglie chiedono strutture adeguate e reali, non semplici soluzioni temporanee o superficiali. La questione riguarda un numero significativo di bambini e le risposte che le istituzioni forniscono alle esigenze delle famiglie.
“I dati parlano chiaro: a Trieste mancano più di 650 posti negli asili nido". L'affondo arriva dal Partito democratico che fa seguito ai numeri pubblicati da Il Piccolo nell'edizione odierna del quotidiano. Secondo la consigliera comunale Rosanna Pucci, “le domande presentate sono 1.249, mentre per il prossimo anno educativo i posti disponibili per i nuovi ingressi saranno 533, a cui si aggiungeranno 66 posti attraverso una procedura separata per la struttura di Roiano”. Anche se si dovessero considerare questi ultimi 66 posti, la Pucci sottolinea come “più della metà dei bambini rischia di restare senza posto”. Per il Pd la situazione in cui versano gli asili triestini ”è il risultato concreto di una politica per la famiglia che la destra ama proclamare a parole ma che nei fatti non riesce a garantire nei servizi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
