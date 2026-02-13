Rogo nel deposito della ditta rifiuti | 7 mezzi in fiamme

Giuseppe Romano, titolare della ditta di rifiuti, ha visto i suoi sette mezzi prendere fuoco giovedì sera a Orta di Atella. Verso le 21,20, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via Sordi su segnalazione di un grande incendio che si stava sviluppando nel deposito. Le fiamme hanno subito avvolto i veicoli, lasciando il deposito in balia del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma i vigili stanno lavorando per

Sul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa. L’incendio ha coinvolto sette veicoli, generando una folta nube di fumo nero visibile a grande distanza. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e domare le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ad altri mezzi presenti nell’area e a un capannone adiacente. La situazione è attualmente sotto controllo e le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Casertanews.it L’alba tra fumo e fiamme: in fiamme un deposito di mezzi agricoli Venerdì 24 gennaio, a San Lorenzo di Sedegliano, si è sviluppato un incendio in un deposito di mezzi agricoli e legna. Ditta Galluzzi, rogo distrugge tre mezzi Nella notte di Grosseto, un incendio ha interessato via Scansanese, distruggendo tre veicoli della ditta Galluzzi, specializzata in impianti idraulici e termoidraulici. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiamme; L'incendio nel deposito di rifiuti plastici a Campofelice, il sindaco convoca le autorità sanitarie; Auto in fiamme a Monteverde; Ancora fumo dal deposito di rifiuti di Campofelice di Roccella, alti i livelli di diossina. Parco dell’Irno riapre dopo l’incendio: rogo accidentale tra le ipotesi, attesi i rapporti ufficialiIl Parco dell’Irno ha riaperto al pubblico dopo l’incendio divampato nel deposito adiacente alla fornace, ma restano ancora aperti gli accertamenti sulle cause del rogo. agro24.it Bari, rogo nel deposito della Stp Trani: almeno quattro bus distrutti dalle fiammeUn vasto incendio si è sviluppato questa mattina 18 agosto nel deposito barese della Stp Trani, società di trasporto pubblico che gestisce collegamenti urbani ed extraurbani in diversi comuni pugliesi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.