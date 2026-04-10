Salute 4.0 diabete sotto controllo con l’IA | Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio

In Italia è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio che utilizza l’intelligenza artificiale. Questo dispositivo permette di controllare i livelli di zucchero nel sangue in modo costante e in tempo reale. È stato sviluppato per migliorare la gestione del diabete, offrendo agli utenti un metodo più preciso e immediato per monitorare la propria condizione. Il sistema si inserisce nel panorama delle tecnologie innovative dedicate alla salute.

Mozzarella dop, aumenti in vista per la crisi in Iran. Allarme del Consorzio di tutela Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna Napoli città del dialogo, un de Giovanni insolito in un pomeriggio non banale. Avanti così! Arriva in Italia un nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio (Cgm) basato sull’intelligenza artificiale. Pensato per rendere più semplice e personalizzata la gestione quotidiana del diabete, patologia che in Italia colpisce oltre 4,5 milioni di persone, Accu-Chek SmartGuide punta a migliorare il controllo dei valori glicemici e a contribuire alla prevenzione delle oscillazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Diabete sotto controllo col primo sensore che monitora il glucosio basato sull’AI Per chi soffre di diabete la soluzione per navigare in sicurezza tra il rischio di ipo e quello di iperglicemia passa per la tecnologia, meglio... A Foggia, sensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabeteSensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti.