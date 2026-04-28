Piombino rischio sicurezza | l’autoscala dei Vigili scompare

A Piombino, l’autoscala dei Vigili del fuoco è scomparsa dal distaccamento, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza. Un deputato ha presentato un’interrogazione alla Camera per chiedere chiarimenti sulla rimozione di questo mezzo. La questione è stata sollevata pubblicamente e riguarda la disponibilità di attrezzature essenziali per le operazioni di soccorso nella zona.

? Cosa sapere Fratoianni porta a Montecitorio l'interrogazione sulla rimozione dell'autoscala dal distaccamento di Piombino.. Il trasferimento del mezzo a Follonica incide sulla sicurezza del porto e del rigassificatore.. Nicola Fratoianni e il gruppo Alleanza Verdi-Sinistra porteranno nei prossimi giorni a Montecitorio l’interrogazione parlamentare sulla rimozione dell’autoscala dal distaccamento dei vigili del fuoco di Piombino, una decisione della direzione regionale che incide direttamente sulla sicurezza del porto e del rigassificatore. La questione, sollevata inizialmente dall'Unione sindacale di base circa due settimane fa, riguarda...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, rischio sicurezza: l’autoscala dei Vigili scompare Notizie correlate Leggi anche: Piombino | Vigili del fuoco senza autoscala, allarme Usb: "Tolta in via definitiva, ma è fondamentale per il soccorso" Vigili del fuoco di Piombino senza autoscala, interrogazione Avs in parlamento: "Fondamentale per ogni esigenza di soccorso"A lanciare l'allarme era stata l'Unione sindacale di base (Usb) che, appena due settimane fa, lamentava la decisione della direzione regionale dei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Totale inadeguatezza di Ceccarelli; Rissa con coltelli in via Pisacane a Piombino, tre arresti; Il fuoco divampa vicino alle pale eoliche, scatta l’emergenza a Piombino; Rissa con coltelli: tre denunciati dopo la notte di violenza. Rissa di via Pisacane, risposta lampo della polizia di Piombino: individuati i responsabili e denunciati 3 soggettiRissa di via Pisacane, risposta lampo della polizia di Piombino: individuati i responsabili e denunciati 3 soggetti ... livornopress.it Piombino, corteo contro il rigassificatore: Smentite le rassicurazioni del governo. Ora con la guerra la città è un obiettivo sensibileMille persone in corteo contro la permanenza dell'impianto e il transito di armi nel porto: Smentite le promesse del governo ... ilfattoquotidiano.it Sempre peggio. A Piombino, città medaglia d'oro della Resistenza, il sindaco di Fratelli d'Italia ieri ha impedito all'ANPI di parlare alle celebrazioni del 25 aprile. Esclusi dagli interventi, non invitati. Il motivo sarebbe che l'ANPI sarebbe solo un'associazione, qui - facebook.com facebook