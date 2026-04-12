Piombino | Vigili del fuoco senza autoscala allarme Usb | Tolta in via definitiva ma è fondamentale per il soccorso

I vigili del fuoco di Piombino hanno segnalato l'assenza di un'autoscala, ritenuta fondamentale per i soccorsi nella zona. Secondo il coordinamento Usb dei vigili di Livorno, la situazione è ormai insostenibile e la macchina avrebbe dovuto essere mantenuta in servizio, ma sarebbe stata rimossa definitivamente. La distanza tra Piombino e la sede centrale di Livorno supera gli 80 chilometri.

“La situazione in cui versano i vigili del fuoco di Piombino è insostenibile”. A rimarcarlo tramite una nota è il coordinamento Usb dei vigili del fuoco di Livorno, che sottolineano come si stia parlando “i una realtà che dista oltre 80 km dalla sede centrale di Livorno e che dovrebbe essere.🔗 Leggi su Livornotoday.it Allarme incendio alla Fiera di Rimini: l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscalaRimini, 5 febbraio 2026 – Momenti di tensione intorno alle 13 alla Fiera di Rimini, dove è scattato l’allarme per un principio d’incendio sul tetto... Vigili del Fuoco: autoscala porta uova ai bimbi di OlbiaUna mattina di sabato, 4 aprile 2026, il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Giovanni di Dio a Olbia si trasforma in teatro di...