Vigili del fuoco di Piombino senza autoscala interrogazione Avs in parlamento | Fondamentale per ogni esigenza di soccorso

L'Unione sindacale di base ha segnalato che i vigili del fuoco di Piombino sono senza autoscala, un mezzo considerato fondamentale per le operazioni di soccorso. La decisione della direzione regionale dei vigili del fuoco di rimuovere definitivamente l'autoscala dal distaccamento ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti sindacali. Nei giorni scorsi è stata presentata un'interrogazione parlamentare per approfondire la questione.

A lanciare l'allarme era stata l'Unione sindacale di base (Usb) che, appena due settimane fa, lamentava la decisione della direzione regionale dei vigili del fuoco di togliere in maniera definitiva l'autoscala dal distaccamento di Piombino, rischierando a Follonica un mezzo “fondamentale per il.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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