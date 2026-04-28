Pink Run 2026 XVII edizione a Padova in Prato della Valle

Domenica 10 maggio si svolgerà a Padova la diciassettesima edizione della Pink Run, un evento che coinvolge numerosi partecipanti e raccoglie fondi a scopo benefico. La manifestazione si terrà nel Prato della Valle, una delle principali piazze della città. La corsa, che unisce sport e solidarietà, è tra gli appuntamenti più attesi della primavera padovana.

Tornerà a Padova domenica 10 maggio la Pink Run 2026, uno degli appuntamenti sportivi e solidali più partecipati della primavera della Città del Santo. La manifestazione, giunta alla sua XVII edizione, partirà come da tradizione da Prato della Valle e si svilupperà su un percorso di 8 chilometri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it PINK RUN: IL 10 MAGGIO SI CORRE PER L'HOSPICE PEDIATRICO | 06/02/2026 Notizie correlate Carnevale a Padova: stop al traffico in Prato della Valle e strade chiuse per la sfilata dei carriNel pomeriggio di domenica 8 febbraio, Padova si prepara ad accogliere la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Carnevale lungo l’anello... International Street Food 2026 in Prato della ValleL’Associazione Italiana Ristoratori di Strada - Confartigianato Imprese - ripropone l’iniziativa denominata “International Street Food” che si... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, il nuovo thriller on-the-run targato Sky Original; I risultati della Roma Appia Run 2026; Una folla alla Lilt Running. Esplode l’energia rosa; Pink Floyd: Roger Waters reinterpreta Comfortably Numb con l'artista palestinese Mona Miari - Guarda il video. Pink Run 2026, XVII edizione a Padova in Prato della ValleTornerà a Padova domenica 10 maggio la Pink Run 2026, uno degli appuntamenti sportivi e solidali più partecipati della primavera della Città del Santo. La manifestazione, giunta alla sua XVII edizione ... padovaoggi.it Pink Run 2026, torna a maggio la corsa in rosa per i bambini fragiliL’evento, giunto alla diciassettesima edizione, apre le iscrizioni l’8 marzo e conferma la formula che negli anni ha trasformato una semplice corsa in un rito collettivo. Migliaia di partecipanti, ... iodonna.it Entrate da @caddysitalia con una missione: trovare tutto il rosa possibile ! Spoiler: più difficile del previsto… perché è OVUNQUE Mood perfetto per la Pink Run - facebook.com facebook