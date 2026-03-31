International Street Food 2026 in Prato della Valle

Dal 12 al 15 aprile 2026, Prato della Valle ospiterà la nuova edizione di “International Street Food”, promossa dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada e Confartigianato Imprese. L’evento prevede l’esposizione, la somministrazione e la vendita di cibo di strada proveniente da diverse regioni italiane e internazionali. La manifestazione coinvolgerà diversi operatori del settore e si svolgerà all’interno di aree dedicate alla gastronomia di strada.

L’Associazione Italiana Ristoratori di Strada - Confartigianato Imprese - ripropone l’iniziativa denominata “International Street Food” che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2026 in Prato della Valle, con l'esposizione, la somministrazione e la vendita di cibo di strada tipico di varie regioni e di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati International Street Food 2026: viaggio green nel gusto a RiccioneDal30 aprile al 3 maggio,il suggestivo giardino diVilla MussoliniaRiccionetorna a essere il cuore pulsante del gusto con l’arrivo dell’International... Leggi anche: Carpi capitale del gusto, al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food Wonders of Malaysia | The Country Split in Two by the Sea | 4K Travel Guide Tutto quello che riguarda su International Street Food Temi più discussi: Carpi capitale del gusto, al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food; Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco; International Street Food Rosignano Marittimo; Dal 3 al 6 aprile arriva a Marta l’11° Tappa della 10° edizione dell’International Street Food. Pasqua con lo street food sul lungolago di MartaMARTA - Il lungolago di Marta ospiterà da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026, proprio in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, l’11°tappa della ... etrurianews.it Carpi, arriva l’International Street Food: dal 27 al 29 marzo al parco della RimembranzaCARPI - Un lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell'Emilia. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell’In ... sulpanaro.net INTERNATIONAL STREET FOOD MERANO A Pasqua e Pasquetta una scampagnata per tutti i gusti. Parcheggio di via IV novembre - Merano 3 - 4 - 5 - 6 Aprile INGRESSO GRATUITO I migliori Street Food internazionali Birra Artigianale di - facebook.com facebook