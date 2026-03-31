International Street Food 2026 in Prato della Valle

Da padovaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 15 aprile 2026, Prato della Valle ospiterà la nuova edizione di “International Street Food”, promossa dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada e Confartigianato Imprese. L’evento prevede l’esposizione, la somministrazione e la vendita di cibo di strada proveniente da diverse regioni italiane e internazionali. La manifestazione coinvolgerà diversi operatori del settore e si svolgerà all’interno di aree dedicate alla gastronomia di strada.

L’Associazione Italiana Ristoratori di Strada - Confartigianato Imprese - ripropone l’iniziativa denominata “International Street Food” che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2026 in Prato della Valle, con l'esposizione, la somministrazione e la vendita di cibo di strada tipico di varie regioni e di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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