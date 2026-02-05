Carnevale a Padova | stop al traffico in Prato della Valle e strade chiuse per la sfilata dei carri

Questa domenica a Padova il Carnevale prende vita con la sfilata dei carri allegorici. Nel pomeriggio, le strade di Prato della Valle e dell’isola Memmia si riempiranno di musica e colori, ma per l’occasione il traffico sarà interdetto. Le auto non potranno passare e alcune vie resteranno chiuse, per permettere ai carri di sfilare in sicurezza e ai cittadini di godersi la festa.

Nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, Padova si prepara ad accogliere la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Carnevale lungo l'anello dell'isola Memmia. Per garantire sicurezza e gestione dei flussi di pubblico, con un'attenzione particolare alle famiglie e ai bambini, il Comune di.

