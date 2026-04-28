Pink day alle terme

Da padovaoggi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle terme, si è tenuto il Pink Day presso il Mioni Luxury Swim & Spa, un evento dedicato al benessere. La giornata ha previsto rituali sonori, sessioni di yoga, bagni di suono e aufguss, in un’atmosfera riservata ad adulti. L’obiettivo era offrire momenti di relax, in un ambiente in cui il tempo sembra fermarsi e l’ascolto delle sensazioni assume un ruolo centrale.

Rituali di suono e benessere al Mioni Luxury Swim & Spa. Una giornata dedicata al benessere tra rituali, bagni di suono, yoga, aufguss e momenti di profondo relax, all’interno di un’oasi adults-only dove il tempo rallenta e l’ascolto diventa protagonista.Scegli come vivere l’esperienza:? Full.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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