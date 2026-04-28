Pink day alle terme

Alle terme, si è tenuto il Pink Day presso il Mioni Luxury Swim & Spa, un evento dedicato al benessere. La giornata ha previsto rituali sonori, sessioni di yoga, bagni di suono e aufguss, in un’atmosfera riservata ad adulti. L’obiettivo era offrire momenti di relax, in un ambiente in cui il tempo sembra fermarsi e l’ascolto delle sensazioni assume un ruolo centrale.

Rituali di suono e benessere al Mioni Luxury Swim & Spa. Una giornata dedicata al benessere tra rituali, bagni di suono, yoga, aufguss e momenti di profondo relax, all’interno di un’oasi adults-only dove il tempo rallenta e l’ascolto diventa protagonista.Scegli come vivere l’esperienza:? Full.🔗 Leggi su Padovaoggi.it All The Money On Pink! Subscribe Below And Learn To Trade Futures! Notizie correlate Pink Floyd Legend Day: evento a RomaDopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un... Leggi anche: Pink Floyd Legend Day: il grande ritorno a Roma