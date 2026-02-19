Pink Floyd Legend Day | il grande ritorno a Roma

Il Pink Floyd Legend Day torna a Roma il 24 febbraio 2026, portando sul palco l’energia di una serata dedicata ai classici della band britannica. La causa è il desiderio di far rivivere le emozioni delle canzoni più amate in un evento speciale all’Auditorium Conciliazione. I fan potranno ascoltare versioni fedeli dei brani storici, interpretate da musicisti appassionati. L’appuntamento è fissato per le 21:00, un’occasione unica per immergersi nel mondo dei Pink Floyd. I biglietti sono già disponibili online.

Cosa: Pink Floyd Legend Day, un concerto-evento dedicato alla discografia della band britannica.. Dove e Quando: Auditorium Conciliazione di Roma, 24 febbraio 2026, ore 21:00.. Perché: Un viaggio immersivo di oltre due ore tra i capolavori del rock, arricchito da ospiti speciali e giovani talenti.. Il legame tra la Capitale e la musica dei Pink Floyd si rinnova in un appuntamento che promette di essere molto più di un semplice tributo. Il 24 febbraio 2026, l' Auditorium Conciliazione ospiterà il Pink Floyd Legend Day, un evento speciale che segna il ritorno della formazione romana in una delle sedi più significative della loro storia live.