Pink Floyd Legend Day | evento a Roma

I Pink Floyd Legend tornano a Roma il 24 febbraio 2026 per il Pink Floyd Legend Day, dopo otto anni dall’ultima esibizione. La band riporta i fan all’Auditorium Conciliazione, uno dei luoghi simbolo delle loro esibizioni italiane. L’evento promette di riproporre i loro brani più famosi in un’atmosfera coinvolgente. I fan attendono con entusiasmo questa serata che celebra il loro sound unico e inconfondibile. La data è già diventata un punto di riferimento per gli appassionati di musica.

Dopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un evento speciale che riporta la band in una delle sedi che hanno segnato momenti importanti del loro percorso live. Oltre due ore di concerto che attraverseranno cinquant’anni di musica dei Pink Floyd, per offrire uno sguardo ampio sulle diverse stagioni artistiche della formazione britannica, punto di riferimento della storia del rock. I Pink Floyd Legend – Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paul Enjoy (chitarre, basso e voce) ed Emanuele Esposito (batteria) – con oltre 200.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Pink Floyd Legend Day: il grande ritorno a Roma

Leggi anche: Pink Floyd Legend portano The Wall al Teatro Bellini: 3 serate-evento a Napoli

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.