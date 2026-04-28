pinamonti idea napoli per il ruolo di vice hojlund

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per il ruolo di vice Hojlund nella prossima stagione. Tra i nomi presi in considerazione c’è anche Pinamonti, che potrebbe essere una delle soluzioni per affiancare l’attaccante danese. La società sta analizzando vari profili e scenario, in attesa di definire la strategia più adatta per il reparto offensivo. La scelta finale potrebbe influenzare le mosse di mercato già in atto.

Il Napoli comincia a ragionare anche sul centravanti che dovrà affiancare Rasmus Hojlund nella prossima stagione. Con Romelu Lukaku ormai destinato a salutare e con Lucca di rientro ma non sicuro di restare, il club sta valutando diversi profili per completare il reparto offensivo. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Molto dipenderà anche dalle uscite e dalle risposte che arriveranno da chi è già dentro il progetto. Il destino di Lucca, infatti, resta aperto, mentre il Napoli vuole capire fino in fondo quale spazio potrà avere Giovane nelle rotazioni del prossimo anno. Nel frattempo, la dirigenza si guarda attorno e tiene sotto osservazione due nomi in particolare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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