A Napoli si avvicina la fine dell’esperienza di Lukaku, che dovrebbe lasciare il club. Nel frattempo, si discute su chi possa sostituire il belga come vice Hojlund, con l’idea di puntare su Pinamonti, attualmente al Sassuolo. Anche Lucca è stato inserito nel mercato dei trasferimenti e potrebbe essere rimesso in vendita. La squadra si prepara così a nuovi movimenti sul fronte delle cessioni e degli acquisti.

Bye Bye Romelu (dubbi?) ma poi chi alle spalle di Hojlund? C’è - ci sarà - un vuoto oggettivo a breve, perché tra le pieghe di quest’accordo un po’ farlocco ci finisce altro: il Napoli e Lukaku hanno dovuto frenare di fronte a un contenzioso rovente - resta la multa, più o meno 150 mila euro - con la sana promessa di non rivedersi mai più. O forse sì, tra 15 giorni, quando mancheranno tre gare alla fine del campionato, con rare possibilità di rivedere Big Rom in campo. E poi, a seguire, ognuno per la propria strada, che non sarà semplice da trovare, perché il belga ha un contratto che pesa (otto milioni e mezzo netti, quasi dodici lordi) e il Napoli non può regalare un giocatore pagato due anni fa 30 milioni, pena minusvalenza di dieci.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund? Idea Pinamonti

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