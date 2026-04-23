Pinamonti come vice Hojlund | il Napoli ci prova

Il Napoli sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante per affiancare Rasmus Hojlund nella rosa. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è il nome di Andrea Pinamonti, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Hojlund. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’eventuale operazione, senza ancora ufficializzare nessuna trattativa.

La situazione nel reparto offensivo potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto in caso di addio di Romelu Lukaku. Per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparata e individuare un profilo affidabile, già abituato alla Serie A. Pinamonti rappresenta una soluzione concreta. Conosce bene il campionato italiano e ha maturato esperienza anche in contesti diversi, dimostrando di sapersi adattare e di poter garantire un buon contributo in zona gol. Non si tratta di un titolare annunciato, ma di un giocatore che potrebbe ritagliarsi spazio e risultare utile nel corso della stagione. Il Napoli, infatti, ha bisogno di una rosa più profonda, capace di affrontare al meglio tutte le competizioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Pinamonti è una delle idee per il vice-Hojlund: secondo voi, sarebbe il nome giusto - facebook.com facebook

Ma mica devi convincere me ti ho solo fatto notare che parla di età e non di valore. Fa il nome di Pinamonti, ma poteva essere tranquillamente un altro. Basta leggere il suo pensiero su cui si può esser chiaramente in disaccordo x.com