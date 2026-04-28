Pilota ucciso durante un rally in Bolivia! Assassino in fuga | una resa di conti?

Durante un rally in Bolivia, un pilota è stato ucciso nel pomeriggio di domenica 26 aprile. La polizia sta conducendo le indagini sulla scena del crimine, mentre l’assassino è ancora in fuga. La vittima è un uomo coinvolto nell’evento di gara, e al momento non ci sono dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sui possibili sospettati. La notizia ha suscitato scalpore tra gli appassionati di motorsport.

Morte e paura sono diventate protagoniste al Rally Nueva Santa Cruz, in Bolivia. Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, José Pedro Rojas ha perso la vita, crivellato di colpi mentre, tra una prova e l’altra, riposava nella sua vettura al parco chiuso. La competizione è stata subito sospesa, mentre l’assassino risulta ancora in fuga. Si ipotizza che, dietro l’omicidio, ci sia un regolamento di conti. Secondo la polizia, infatti, la vittima aveva legami con l'organizzazione del narcotrafficante uruguaiano Sebastian Marset, arrestato qualche settimana fa. Stando alle ricostruzioni, il sicario si sarebbe avvicinato a Rojas con il volto coperto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pilota ucciso durante un rally in Bolivia! Assassino in fuga: una resa di conti? Notizie correlate Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L’assassino poi si barrica nel negozio: arrestatoIl silenzio della mezzanotte a Sarno è stato squarciato da un evento di una violenza inaudita che ha trasformato una giornata di onesto lavoro in una... La resa dei conti per la moglie dell’assassinoGiovedì la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, deciderà se rinviare a giudizio Maria Luisa Chinnici, 60 anni,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aliante precipita in Val di Non, morto il pilota svizzero; Volevamo solo scattare una foto ricordo. La distrazione di due piloti sudcoreani causa un incidente tra jet; Omicidio in macelleria: sospesa licenza del locale - POP; Treviso, Rizzi e Navarria trascinano la spada azzurra all’oro. Il sindaco Conte e Barbara Geslao: Medaglia strepitosa, promessa mantenuta. Pilota ucciso durante un rally in Bolivia! Assassino in fuga: una resa di conti?José Pedro Rojas è stato ucciso nel pomeriggio di domenica 26 aprile. La polizia indaga la sua vicinanza con l’organizzazione del narcotrafficante Marset ... gazzetta.it Juha Miettinen morto al Nürburgring: chi era il pilota ucciso nel maxi incidente con VerstappenSabato 18 aprile 2026. La Nordschleife sembrava destinata a essere il palcoscenico di un weekend memorabile — la prima grande uscita di Max Verstappen sul tracciato tedesco con la sua Mercedes-AMG GT3 ... alphabetcity.it Aliante precipita sul Brennero in Austria: morto il pilota. L'allarme per la scomparsa del velivolo era partito dall'Italia facebook