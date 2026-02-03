Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria L’assassino poi si barrica nel negozio | arrestato

Una rapina finita in tragedia a Sarno. Durante la tentata rapina nella sua salumeria, Gaetano Russo è stato accoltellato e si è accasciato a terra, morendo poco dopo. L’autore del gesto si è poi barricata all’interno del negozio, ma è stato arrestato poco dopo. La città si sveglia sconvolta, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Il silenzio della mezzanotte a Sarno è stato squarciato da un evento di una violenza inaudita che ha trasformato una giornata di onesto lavoro in una tragedia senza ritorno. In zona Cappella Vecchia, proprio mentre le luci della città si stavano spegnendo, Gaetano Russo, stimato salumiere di 61 anni, stava portando a termine le ultime pulizie all’interno della sua attività. Era solo, convinto di poter finalmente rientrare a casa dopo un turno massacrante, ignorando che nell’ombra un uomo armato di coltello attendeva il momento propizio per colpire. Il rapinatore, identificato poi come un 34enne del posto, ha fatto irruzione nel locale proprio quando le strade erano ormai deserte e le altre saracinesche del quartiere già abbassate, contando sull’isolamento della vittima per portare a termine il colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L’assassino poi si barrica nel negozio: arrestato Approfondimenti su Gaetano Russo Ucciso a coltellate nella sua salumeria: muore Gaetano Russo, fermato un 35enne Questa mattina la città di Sarno piange Gaetano Russo, il commerciante di salumeria ucciso ieri sera con diverse coltellate. Monza, 14enne tenta una rapina e minaccia la cassiera con il coltello: poi si barrica nel negozio Il 12 gennaio a Monza, un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina aggravata minacciando con un coltello la cassiera di un negozio nel centro storico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gaetano Russo Argomenti discussi: Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L'assassino poi si barrica nel negozio: arrestato; Ucciso a coltellate nella sua salumeria: muore Gaetano Russo, fermato un 35enne; Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un 33enne; Tragedia a Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate nella sua salumeria. Sarno, Gaetano Russo ucciso nel suo negozio: il salumiere accoltellato da un 35enne sotto effetto di stupefacentiSALERNO - Sangue ed orrore a Sarno. Un noto e storico salumiere, Gaetano Russo, 60 anni, è stato brutalmente ucciso a coltellate, poco dopo mezzanotte, all’interno della ... ilmessaggero.it Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L’assassino poi si barrica nel negozio: arrestatoIl silenzio della mezzanotte a Sarno è stato squarciato da un evento di una violenza inaudita che ha trasformato una giornata di onesto lavoro in una tragedia ... thesocialpost.it Si chiamava Gaetano Russo il salumiere ucciso questa notte a #Sarno, nel salernitano, all’interno del suo negozio. L’uomo, 61 anni, stava facendo le pulizie nella sua attività quando si è ritrovato davanti un rapinatore. Dopo un tentativo di reazione, Gaetano è - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.