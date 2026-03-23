La resa dei conti per la moglie dell’assassino

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, deciderà se rinviare a giudizio Maria Luisa Chinnici, 60 anni, per il concorso morale nell’omicidio e nel tentato omicidio premeditati rispettivamente della sorella Giovanna e della nipote Greta. "Vai, ammazzala": così la donna avrebbe incitato il coniuge Giuseppe Caputo quando è uscito dalla porta del loro appartamento per raggiungere il pianerottolo impugnando un coltello il 24 ottobre 2024, giorno della tragedia avvenuta in via Magellano a Nova Milanese. La pm monzese Sara Mantovani aveva chiesto l’archiviazione per la sorella della vittima, ma la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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