Consiglieri e assessori incontrano il nuovo segretario generale dell' Autorità portuale

Consiglieri comunali e assessori hanno incontrato il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale. L'incontro si è svolto a Brindisi e ha visto presenti alcuni rappresentanti dell'amministrazione locale, tra cui Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria. È stato un appuntamento volto a stabilire un primo confronto con il rappresentante dell’ente portuale.

BRINDISI - I consiglieri comunali Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria hanno incontrato il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Francesco Di Leverano. “Si è trattato di un primo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico MeridionaleBRINDISI - Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMam). Autorità Portuale, un avviso pubblico per individuare il segretario generale"L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale procederà all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che siano... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fasoli presenta la sua squadra: Fieri di quanto fatto, vogliamo portare avanti il lavoro. Consiglieri e assessori incontrano il nuovo segretario generale dell'Autorità portualeL'assessore De Maria insieme a tre consiglieri. Pasquale Luperti: Abbiamo concordato ulteriori momenti di confronto finalizzati ad intensificare i rapporti tra due enti ... brindisireport.it Consigli comunali dei ragazzi, 800 studenti si incontreranno in LombardiaOttocento studenti provenienti da dieci regioni d’Italia si incontreranno dal 13 al 15 aprile in Lombardia. Sessanta ragazzi sindaci, con la fascia tricolore insieme ad assessori e consiglieri, partec ... tecnicadellascuola.it