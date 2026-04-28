Pierina Paganelli Manuela in aula a sorpresa dopo accuse dell'amica | Disse che Louis era in carcere a causa sua

In tribunale è stata ascoltata Manuela Bianchi, chiamata a rispondere alle accuse dell’amica Romina Sebastiani. La donna ha riferito di tre incontri avvenuti tra il 15 aprile e il 16 gennaio 2026, con presunte conversazioni su questioni legate a un detenuto. La convocazione a sorpresa si è svolta nel corso dell’udienza, nel corso della quale sono stati esaminati anche altri elementi emersi nel procedimento.

Manuela Bianchi è stata convocata a sorpresa per rispondere alle accuse dell'amica, Romina Sebastiani, sentita in merito a tre presunti incontri con l'ex nuora di Pierina Paganelli, avvenuti il 15 aprile, il 5 maggio 2025 e il 16 gennaio 2026. Secondo la donna, l'ex amante di Dassilva le avrebbe confidato di aver mentito in incidente probatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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