L' amica di Manuela | Mi disse che Louis era in carcere per colpa sua al pm non aveva detto la verità

Lunedì pomeriggio si è svolta la sedicesima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, con Louis Dassilva come unico imputato. La testimonianza di un’amica di Manuela ha rivelato che questa persona le avrebbe detto che Louis era in carcere a causa sua e che al pubblico ministero non aveva detto tutta la verità. La seduta è ripresa dopo una pausa.

E' ripresa nel pomeriggio di lunedì, dopo la pausa, la 16esima udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli che ha come unico imputato Louis Dassilva. Al centro del dibattimento l'attesa testimonianza di Romina Sebastiani, l’amica e confidente di Manuela Bianchi. Quest'ultima era.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi al GIP: "Ho detto la verità ma non so se Louis sia l'assassino"Un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli la 76enne riminese uccisa nel garage di casa il 3 ottobre del 2023 e per...

Pierina Paganelli, a Manuela Bianchi "hanno detto di dire che Louis era in garage": spunta un audio ineditoManuela Bianchi non avrebbe visto realmente Louis Dassilva nei garage di via del Ciclamino la mattina successiva all’omicidio di Pierina Paganelli.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Pierina, chi sono gli ultimi testimoni: torna l’amica di Manuela Bianchi; Roberta Bruzzone: Louis Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli. Omicidio in due fasi, il killer l'ha accoltellata 29 volte e una complice, forse Manuela Bianchi, ha oltraggiato il corpo; Dassilva: Manuela non mi aveva mai detto che Pierina avesse dei sospetti e che cercava un investigatore privato; Omicidio Pierina Paganelli. Lunedì in Corte d'Assise le ultime testimonianze.

Pierina, chi sono gli ultimi testimoni: torna l’amica di Manuela BianchiLa donna riferì che l’ex amante di Dassilva le confessò di non aver incontrato nessuno nei garage. In aula anche la perizia sul tablet della Paganelli e la psichiatra della Bartolucci ... msn.com

L’amica di Pierina cambia versione: Alla mattina Louis toccò il corpo. Il vicino: Manuela mi abbracciòNel carosello di condomini che si sono dati il cambio in una staffetta giudiziaria al banco dei testimoni, i nomi di Parise e Nastas sono spiccati su tutti proprio per il loro diretto coinvolgimento, ... ilrestodelcarlino.it

Campionati Europei Under23 di SCHERMA - Cagliari - Manuela Spica e Matilde Molinari conquistano la medaglia di bronzo individuale rispettivamente nella sciabola e nel fioretto femminile! - facebook.com facebook