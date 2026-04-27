L' amica di Manuela | Lei mi disse che Louis era in carcere per colpa sua al pm non aveva detto la verità

L'udienza si è ripresa nel pomeriggio di lunedì, dopo una pausa, per la sedicesima volta nel processo riguardante l'omicidio di Pierina Paganelli. L’unico imputato è Louis Dassilva. Durante l’udienza è stata ascoltata l’amica di Manuela, la quale ha riferito che l’imputata le aveva detto che Louis era in carcere a causa sua e che al pubblico ministero non aveva raccontato tutta la verità.

E' ripresa nel pomeriggio di lunedì, dopo la pausa, la 16esima udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli che ha come unico imputato Louis Dassilva. Al centro del dibattimento l'attesa testimonianza di Romina Sebastiani, l’amica e confidente di Manuela Bianchi. Quest'ultima era.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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