Colloquio nel carcere di Pescara con l’hashish nelle parti intime | denunciata una foggiana

Una donna di Foggia è stata denunciata nel carcere di Pescara perché tentava di portare 100 grammi di hashish nascosti nelle parti intime. La polizia penitenziaria l’ha fermata durante un controllo e ha scoperto la sostanza nascosta sotto i vestiti. La donna si trovava in visita al carcere quando è stata sorpresa con l’ droga.

Arrivava dalla provincia di Foggia la donna che avrebbe tentato di introdurre 100 grammi di hashish all’interno del carcere San Donato di Pescara, occultandoli nelle parti intime. A intercettare la droga è stata la polizia penitenziaria e a darne notizia è stato il sindaco autonomo Sappe. Stando alla ricostruzione del Sappe, il 14 febbraio, la donna avrebbe provato a introdurre la droga nell’istituto di pena in occasione di un colloquio con il proprio familiare detenuto. Durante i controlli di routine, però, il suo comportamento ha insospettito le due agenti in servizio. La donna è stata sottoposta, dunque, a una perquisizione personale che ha permesso di rivenire un involucro contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, abilmente occultato negli indumenti intimi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Un individuo si avvicina a una ragazzina in stazione, fingendo di chiedere indicazioni su un tabacchi per acquistare sigarette.

Nella notte di Halloween a Pisa, una 14enne svenuta a causa di un’eccessiva assunzione di alcol è stata oggetto di un episodio di abuso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.