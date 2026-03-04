Nascondeva la droga nelle parti intime | 18enne denunciato

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dai carabinieri di Palagonia perché trovata droga nelle parti intime. Durante un controllo, i militari hanno scoperto la sostanza nascosta nel suo corpo, portando alla denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta nella sezione radiomobile della compagnia locale.

Il giovane è stato sorpreso nel corso di un servizio perlustrativo dei carabinieri a bordo di un'Alfa Romeo Mito, in compagnia di altre due persone, rispettivamente di 22 anni il guidatore e di 19 il passeggero Nascondeva la droga nelle parti intime e per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ quanto accaduto ad un giovanissimo spacciatore appena 18enne, sorpreso nel corso di un servizio perlustrativo dei carabinieri a bordo di un'Alfa Romeo Mito, in compagnia di altre due persone, rispettivamente di 22 anni il guidatore e di 19 il passeggero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Droga nascosta nelle parti intime: tentativo sventato al carcereTempo di lettura: 2 minutiNuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, sventato... Nasconde la droga nelle parti intime per portarla al marito nel carcere di OrvietoSequestro di droga nel carcere di Orvieto dove il personale della polizia penitenziaria ha sequestrato circa 50 grammi di hashish durante... Le travail obligatoire sous Vichy Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nascondeva la droga nelle parti intime.... Temi più discussi: Pula, arrestato un 32enne per spaccio: nascondeva la droga in una casa abbandonata; Il pusher della fermata dell'autobus che nascondeva la droga nei cestini e nei tombini; Nasconde in casa 60mila euro di droga, nei guai anche il vicino; Blitz della polizia nel cuore della movida a Roma, 4 arresti per droga. Nascondeva la droga nella cappa della cucina: arrestato pusher a MiramareUn 42enne di nazionalità albanese è stato arrestato ieri sera (giovedì 26 febbraio), dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina nei pressi di un locale di Miramare. I Carabinieri ne avevano già monit ... altarimini.it Fermato per un controllo, l'auto puzza di droga: rinvenuti 800 grammi di hashish e marijuana. Arrestato un 20enneNascondeva la droga sotto il sedile della sua auto. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza ... gazzettadiparma.it Finto studio di consulenza informatica nascondeva una casa di prostituzione ad #Arzano. I carabinieri della locale tenenza hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Medi: all’interno quattro donne cinesi. Denunciati per sfruttamento della prostituzione un facebook Riccione, tra il materasso e il comodino nascondeva oltre un chilo di cocaina: 23enne arrestato x.com