Canale Fiorito 2026 la festa del primo maggio a Battaglia Terme

Il 1° maggio a Battaglia Terme si svolge nuovamente Canale Fiorito, una manifestazione che si tiene ogni anno in questa data. Durante la giornata vengono allestiti stand di pittori e scultori all'aperto e si tiene un mercato con fiori, prodotti locali e creazioni artigianali. La festa comprende anche musica e altre attività all'aperto, offrendo un evento dedicato alle tradizioni e all’artigianato della zona.