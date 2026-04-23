Canale Fiorito 2026 la festa del primo maggio a Battaglia Terme
Il 1° maggio a Battaglia Terme si svolge nuovamente Canale Fiorito, una manifestazione che si tiene ogni anno in questa data. Durante la giornata vengono allestiti stand di pittori e scultori all'aperto e si tiene un mercato con fiori, prodotti locali e creazioni artigianali. La festa comprende anche musica e altre attività all'aperto, offrendo un evento dedicato alle tradizioni e all’artigianato della zona.
Il 1° maggio torna Canale Fiorito a Battaglia Terme, una giornata unica da vivere tra colori, arte e musica!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO? Passeggia tra gli stand di pittori e scultori en plein air Scopri il mercato di fiori, prodotti locali e creazioni artigianali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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