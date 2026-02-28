Nardella e Decaro una coppia d’oro Vincono il Sanremo semiserio dei politici

Dario Nardella e Antonio Decaro, ex sindaco e governatore, sono i protagonisti della parodia satirica di Sanremo, dove hanno ottenuto la vittoria. La loro partecipazione alla competizione, che prende di mira il festival della musica, si è conclusa con il loro trionfo. La sfida si è svolta tra vari politici, portando i due a prevalere nella competizione umoristica.

L'ex sindaco ed oggi europarlamentare Dario Nardella e il governatore della Puglia Antonio Decaro vincono a Sanremo: non il celebre festival, ma la sua parodia satirica. Dalla politica al palcoscenico radiofonico, con tanto di violino l'ex primo cittadino e il presidente del Tacco dello Stivale hanno conquistato la gara canora tra politici organizzata dalla trasmissione andata in onda su Rai Radio1. Brano vincente 'Rossetto e caffè' di Sal Da Vinci: Decaro alla voce, Nardella al violino, in una performance che ha convinto la giuria e ribaltato i pronostici, dopo che si erano già esibiti con 'Sapore di sale' di Gino Paoli. La sfida, ormai appuntamento fisso della settimana sanremese, mette insieme parlamentari, sottosegretari e capigruppo trasformati per un giorno in cantanti.