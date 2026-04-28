Alunni della scuola Rodari hanno visitato il Museo Bicknell di Bordighera, un luogo che unisce elementi storici e naturalistici. Durante l’uscita didattica, i bambini hanno potuto osservare esposizioni che raccontano il passato locale e scoprire aspetti della natura circostante. La visita si inserisce in un percorso educativo finalizzato a stimolare la curiosità e l’apprendimento attraverso esperienze dirette.

? Cosa sapere Gli alunni della scuola Rodari visitano il Museo Bicknell di Bordighera tra storia e natura.. Il percorso didattico integra reperti del Monte Bego e attività ludiche nel giardino storico.. I bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Rodari dell’Istituto Comprensivo di Bordighera hanno trasformato il Museo Bicknell in un laboratorio vivente tra storia e natura durante una mattinata dedicata alla scoperta del territorio. L’esperienza ha permesso ai piccoli alunni di immergersi completamente nel patrimonio culturale cittadino, muovendosi tra le sale del museo e il suo giardino storico. Il percorso educativo è iniziato con l’approfondimento della figura di Clarence Bicknell, il fondatore della struttura, attraverso la visione di un filmato che ha illustrato il valore della sua eredità storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli esploratori al Bicknell: il gioco che unisce storia e natura

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Si parla di: Alla scoperta del Museo Bicknell, i bimbi della Rodari diventano piccoli esploratori tra storia, arte e natura.

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