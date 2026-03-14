Domenica 15 marzo alle 16:30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, si terrà lo spettacolo ‘Tana’ della Compagnia TPO. La performance combina elementi di danza e gioco, unendo arte e natura in un unico evento. La rappresentazione si svolge all’interno della tenuta, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che mescola movimento e interazione.

La danza e il gioco si incontrano domenica 15 marzo alle 16:30 nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, dove la Compagnia TPO presenta lo spettacolo ‘Tana’. L’iniziativa, pensata per bambini da 1 a 5 anni, offre biglietti a 8 euro con sconti a 6 euro per i più piccoli e gli over 65. Questo appuntamento non è un semplice intrattenimento, ma parte di un progetto culturale più ampio che unisce arte, natura e sostenibilità ambientale. Nelle colline di Vorno, ai margini della provincia di Lucca, si sta preparando uno spazio dove la realtà materiale incontra l’immaginazione infantile. La regista Cecilia Bertoni ha orchestrato questo incontro tra corpo, tessuto e paesaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza e gioco: ‘Tana’ unisce arte e natura a Vorno

Articoli correlati

Guardiagrele, “OffiCine Giovani” tra teatro, musica e danza: l’arte che unisce i ragazziTeatro, musica e danze popolari per creare socialità, competenze e senso di comunità.

Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuroDomenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente.