Piccoli esploratori al Po | un’avventura tra natura e biodiversità

Sabato mattina, tra le 9 e le 12, un’escursione guidata si svolgerà nelle zone vicino a Villa Saviola, rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’attività prevede un percorso nel tratto di golena del fiume, con l’obiettivo di esplorare l’ambiente naturale e conoscere le specie che lo abitano. L’evento mira a far scoprire ai più giovani aspetti della biodiversità locale in modo pratico e diretto.

Sabato 11 aprile, dalle ore 9:00 alle 12:00, i bambini tra i 6 e i 12 anni di Villa Saviola e delle zone limitrofe potranno partecipare a un’escursione guidata per scoprire l’ecosistema della golena. L’iniziativa, denominata Viaggio alla scoperta della golena, trasformerà le sponde del Po in un laboratorio naturale sotto la guida dell’esperta Andrea Fiaccadori. Il percorso si concentrerà sull’osservazione diretta della biodiversità locale, permettendo ai giovani partecipanti di imparare a distinguere le diverse tipologie di piante che crescono spontaneamente lungo gli argini e di individuare i segni lasciati dagli animali nel loro habitat.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli esploratori al Po: un’avventura tra natura e biodiversità "Esploratori del territori": al via un progetto di educazione ambientale per i più piccoliImparare a leggere le tracce invisibili degli animali, riconoscere le piante e riscoprire il valore del contatto diretto con la natura. Leggi anche: Flowers. Meravigliosa Natura al Chiostro del Bramante: arte e biodiversità fino al 6 settembre 2026 Discovering the Wild Adventure of Amazon Jungle Safari Animals and Birds Temi più discussi: Lo strano uovo; Cosa fare a Torino questo weekend con i bambini (11-12 aprile); A Pasqua in Emilia scoppia la primavera; Domenica giornata ecologica a Motta Baluffi: si puliscono le vie del paese, il parco del Plis e la zona dell'attracco fluviale. Piccoli esploratori al Convitto, bambini alla scoperta della natura e degli spazi verdi della cittàGli alunni del Convitto scoprono la natura e gli spazi della città con Piccoli esploratori. Il progetto fa parte delle iniziative del Ministero per il piano estate. Dal parco di Villa Lauri al Sasso ... ilrestodelcarlino.it Piccoli esploratori scoprono: NarteA organizza la seconda tappa dell'evento in Villa FloridianaNel cuore del quartiere Vomero a Napoli, tra alberi secolari e panorami mozzafiato, Villa Floridiana si trasforma in un luogo magico per i più piccoli. Domenica 8 giugno, alle ore 11.00 (ingresso Via ... ilmattino.it Gita speciale per i nostri piccoli esploratori! Al MUST – Museo del Territorio Vimercatese i bambini hanno vissuto una bellissima avventura tra natura e gioco: divisi in squadre, si sono messi alla prova con una divertente caccia al tesoro tra indovinelli e - facebook.com facebook