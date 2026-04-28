Picchia la moglie e minaccia di uccidere i figli con un coltello | condannato

Un uomo di 47 anni residente a Campobello di Licata è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal giudice per le udienze preliminari. La sentenza riguarda episodi di maltrattamenti in famiglia, durante i quali avrebbe picchiato la moglie e minacciato di uccidere i figli con un coltello. L’accusa ha portato alla condanna in seguito alle indagini sulle violenze subite dalla famiglia.

Due anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. È la condanna inflitta dal giudice per le udienze preliminari Giuseppe Miceli nei confronti di un quarantasettenne residente a Campobello di Licata, accusato di aver sottoposto moglie e figli a un regime di violenze fisiche e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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