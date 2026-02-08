Primavalle picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti al figlio | arrestato

Un uomo di Primavalle è stato arrestato dopo aver picchiato la moglie e minacciato di colpirla con un coltello. L’episodio è avvenuto davanti al loro figlio, che ha assistito alla scena. La donna ha chiamato la polizia, che è intervenuta sul posto e ha portato l’uomo in carcere. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli in attesa di essere ascoltato.

Un uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dopo aver picchiato e minacciato la moglie con un coltello.

