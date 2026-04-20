Una donna è stata accoltellata alla gola e uccisa in strada davanti a passanti in un piccolo centro italiano. L’aggressione si è verificata in un’area frequentata da persone, e i testimoni hanno assistito alla scena senza poter intervenire. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma le ferite sono state letali. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini.

Un’ aggressione mortale ha sconvolto la quiete di un piccolo centro, dove una donna è stata colpita in strada con estrema violenza. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha lasciato sgomenta la comunità. La vittima, una 53enne, è stata accoltellata alla gola in pieno spazio pubblico. L’attacco si è consumato in pochi istanti, senza lasciarle possibilità di difesa. Alcuni testimoni presenti hanno assistito alla scena, parlando dell’azione improvvisa di un uomo. Le loro testimonianze sono ora al vaglio degli investigatori per ricostruire con precisione quanto accaduto. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo proviene da TvZap.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Accoltellata alla gola e uccisa in strada, orrore in Italia sotto gli occhi dei passanti: agghiacciante

Notizie correlate

Leggi anche: Maltempo, choc in strada: muore sotto gli occhi dei passanti, soccorritori sconvolti

Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Prof accoltellata a Bergamo, il legale conferma la fatica a parlare e deglutire: Chiara Mocchi vuole tornare a scuola per gli esami di terza media; Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia. Ferito un amico; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Docente accoltellata da alunno, ha problemi a parlare e deglutire ma vuole tornare e portare gli studenti all'esame di terza media.

Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però ... ilmattino.it

Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: sospetti sull'ex marito della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però ... ilmessaggero.it

Donna uccisa in strada, accoltellata alla gola facebook

La prof accoltellata da un alunno 13enne, racconta gli istanti seguiti all’aggressione “In elicottero una voce diceva ‘abbiamo pochi secondi, la stiamo perdendo’. “Ricordo i volti dei miei ragazzi che mi salutavano”. Poi ha ringraziato i donatori Avis “mi hanno ri x.com