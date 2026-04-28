Il progetto di riqualificazione dell’area di Piazza d’Armi prosegue con l’obiettivo di realizzare 1.700 appartamenti e un parco pubblico. L’intervento riguarda un’ampia zona dismessa dal ministero della Difesa, situata nel quartiere Baggio. La progettualità prevede l’insediamento di nuovi spazi residenziali e aree verdi, con lavori in corso per trasformare l’area militare dismessa.

Un progetto che cambierà il volto del quartiere Baggio, con al centro lo sviluppo immobiliare sull’ampia area militare dismessa dal ministero della Difesa. La Piazza d’Armi, nome che deriva dalla destinazione aeronautica e militare che le fu assegnata agli inizi del 1900, al posto di quella tradizionalmente agricola dei secoli precedenti. Cessate le attività militari, si gioca una partita che ridisegnerà l’area delimitata dalle vie Forze Armate, Olivieri, Cardinale Tosi, Domokos e Cardinale Mazzarino. Un ambito strategico per il Municipio 7 (l’ex ospitale militare, tra l’altro, è una delle location più gettonate del Fuorisalone), che si...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza d’Armi, il progetto avanza: "Qui 1.700 appartamenti e il parco"

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