Piazza d’Armi si trasforma in un nuovo parco chiamato “Pace e Alimentazione”. Il progetto, del valore di oltre 2 milioni di euro, ha già scatenato le prime polemiche. Critiche arrivano sui costi e sui lavori da svolgere, dopo la presentazione ufficiale. La città si divide tra chi aspetta un’area rinnovata e chi invece mette in dubbio le spese previste.

Piazza d’Armi diventerà il “ Parco della Pace e dell’Alimentazione “. Neanche il tempo di presentare il progetto ed è già polemica sulle coperture economiche e su altri dettagli dell’intervento da oltre 2 milioni di euro. Il Comune ha da poco acquisito l’area dal Demanio e si prepara a restituire quello spazio da anni inutilizzato (se non per le esercitazioni militari) alla cittadinanza. "La Giunta Sisti – spiegano i consiglieri di Alleanza Civica Profili e Dottarelli - ha deciso di partecipare al bando per il “ Fondo per il contrasto del consumo di suolo “ con il progetto dal nome rassicurante “Parco della Pace e dell’Alimentazione“, individuando come area di intervento Piazza d’Armi, una delle poche grandi aree verdi rimaste in città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza d’Armi cambierà look. Parco di “Pace e Alimentazione“. È subito polemica su costi e lavori

Approfondimenti su Piazza d’Armi Parco

Piazza d'Armi si trasforma con la creazione di uno dei più grandi parchi di Milano, accompagnato da 1.

Questa estate partono i lavori per trasformare Piazza Alessandria in zona 30.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piazza d’Armi Parco

Argomenti discussi: Piazza d’Armi cambierà look. Parco di Pace e Alimentazione. È subito polemica su costi e lavori; Pacchetto sicurezza: cosa cambia. Dal fermo preventivo alla stretta sul porto di coltelli; Cosa cambia in concreto con il nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni; A Tel Aviv la protesta contro criminalità e governo cambia volto.

Piazza d’Armi cambierà look. Parco di «Pace e alimentazione». È subito polemica su costi e lavoriI consiglieri comunali di Alleanza Civica chiedono lumi sul progetto che fa già discutere Nei documenti pubblicati all’albo pretorio colpisce l’assenza di un quadro economico dettagliato. msn.com

Piazza d’Armi e Luna Park, il PD critica il sindaco: Scelta che penalizza il quartiereArriva dal Partito Democratico la presa di posizione sulla situazione di Piazza d’Armi, nel quartiere di Muggiò. In una nota firmata da Francesco Finizio, segretario del circolo PD Como Circoscrizione ... ciaocomo.it

Oltre 700 portuali genovesi in piazza contro le armi, al via il lavoro per costruire l’osservatorio x.com

Presidio in Piazza Marinai d’Italia e sciopero dei portuali contro il traffico di armi e l’economia di guerra #Attualita facebook