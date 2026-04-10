Il taglio degli alberi in autostrada scatta l' inchiesta

È stata avviata un'inchiesta riguardante il taglio di numerosi alberi lungo l'autostrada A20. Il Comando Provinciale della guardia forestale ha aperto un'indagine come polizia giudiziaria, in risposta alle numerose proteste di associazioni ambientaliste, comitati e alcune istituzioni. L'attenzione si concentra sulla quantità di arbusti abbattuti e sulle modalità con cui sono stati eseguiti i lavori.

Aperta un'inchiesta sul taglio degli alberi posti lungo l'autostrada A20. Il Comando Provinciale della guardia forestale ha infatti avviato indagini come polizia giudiziaria sul gran numero di arbusti abbattuti tra le tante polemiche, di associazioni ambientaliste, comitati e perfino istituzioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Il maxi taglio degli alberi a Grosseto. Bocciatura degli esperti: “Rischio c’è ma va gestito”Grosseto, 18 gennaio 2026 – Una sala Consiliare ’sold out’ (a parte la colpevole assenza degli amministratori) ha fatto da contorno al confronto... Autostrade A18 e A20, nuova diffida contro il taglio degli alberiL’associazione Serapide chiede lo stop immediato agli interventi e l’accesso agli atti: “Verificare impatti ambientali e paesaggistici” Non si ferma... Idiots With Chainsaws: Tree Cutting Fails & Roof Smashes #7 Temi più discussi: Autostrade A18 e A20, nuova diffida contro il taglio degli alberi; Taglio degli alberi di Roma, il presidente del Gruppo di Intervento Giuridico: Una gestione sconcertante; Taglio degli alberi in via Vetulonia, scoppia il caso: esposto in Procura; Autostrade siciliane, raccolta firme contro il taglio degli alberi: È uno scempio ambientale. Dal taglio degli ultimi alberi al caso Giannini: così il mercato è diventato una bomba politicaIl Comune accelera sul progetto da 3 milioni, ma la polemica su perizie, costi e responsabilità non si ferma ed è botta e risposta tra maggioranza e opposizione. I prossimi passi del restyling ... civonline.it Piazza Regina Margherita, il cantiere corre contro il tempoArchiviata la vicenda legata al taglio degli alberi, la riqualificazione di piazza Regina Margherita entra nella fase operativa, ed il progetto, finanziato con circa tre milioni di euro del Piano Nazi ... trcgiornale.it Taglio alberi in piazza Costa, l’Amministrazione: “Ripianteremo il doppio delle essenze in centro storico” - facebook.com facebook Carburanti: Pichetto, taglio accise è tassa a cittadini, a fine aprile valuteremo "Arrivati a fine aprile faremo la valutazione" su eventuali nuovi tagli alle accise, anche perchè prorogare i tagli "vuol dire tassare tutti i cittadini, perché naturalmente si tratta di ribaltare x.com