Restyling di piazza Prati degli Strozzi | accordo con i residenti per il nuovo design urbano

Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, nel quartiere di Monteverde, Piazza Prati degli Strozzi cambia volto. Dopo mesi di discussioni, i residenti e le autorità hanno raggiunto un accordo sul nuovo design urbano. La piazza sarà più accogliente, con spazi verdi e panchine, pensati per favorire incontri e relax. La riqualificazione mira a rendere l’area più vivibile e sicura per chi la frequenta ogni giorno. Ora si aspetta solo l’inizio dei lavori, che dovrebbero partire nelle prossime settimane.

**Piazza Prati degli Strozzi, un nuovo spazio per i cittadini: il restyling concordato con i residenti** Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, nel quartiere di Monteverde, Piazza Prati degli Strozzi è entrata in una nuova fase. La piazza, che negli ultimi anni era stata vista come un’area con un verde verticale in declino, un’illuminazione insufficiente e una pavimentazione disomogenea, ora vedrà un intervento di riqualificazione urbana, frutto di un processo partecipativo e di un accordo unanime tra i residenti e l’amministrazione comunale. La decisione è arrivata dopo che 542 cittadini avevano firmato una mozione, richiedendo l’attivazione del cosiddetto “processo partecipativo”, previsto dal regolamento capitolino, per dare voce alle esigenze della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Prati Degli Strozzi Al via i lavori di restyling in Piazza Decio Mercanti, più accessibilità e decoro urbano A partire dal 2 febbraio, iniziano i lavori di riqualificazione di Piazza Decio Mercanti a Rimini. L’arredo urbano di Corso Garibaldi si rinnova con interventi sostenibili e design innovativo Sul lungo Corso Garibaldi a Cremona si è appena conclusa una fase di abbandono e silenzio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Prati Degli Strozzi Argomenti discussi: Piazza Prati degli Strozzi, via libera al restyling concordato con i residenti; Il tram 19 torna a Prati: nuovo capolinea in viale delle Milizie nel 2027. Piazza Prati degli Strozzi, via libera al restyling concordato con i residentiDopo le 542 firme dei residenti il municipio ha attivato, per la prima volta, un processo partecipativo. Il risultato ha ottenuto un'approvazione unanime del parlamentino locale ... romatoday.it Viale e piazza Mazzini, concluso il restyling del corridoio verdeVenti giorni di anticipo sulla tabella di marcia, quasi 4 milioni di euro di investimento e tornano a splendere piazza e viale Mazzini in Prati/Delle Vittorie. Per restaurare le fontana, a cura della ... ilmessaggero.it NanoTV. . #PrefetturaDiNapoli -Una nuova piazza del Plebiscito, più illuminata e soprattutto viva e ancora più pulsante. Prenderanno il via ad aprile,il lavori per il progetto di restyling di uno dei luoghi più iconici della città che la rappresenta nel mo do. Ad ann facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.