Restyling di piazza Prati degli Strozzi | accordo con i residenti per il nuovo design urbano

6 feb 2026

Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, nel quartiere di Monteverde, Piazza Prati degli Strozzi cambia volto. Dopo mesi di discussioni, i residenti e le autorità hanno raggiunto un accordo sul nuovo design urbano. La piazza sarà più accogliente, con spazi verdi e panchine, pensati per favorire incontri e relax. La riqualificazione mira a rendere l’area più vivibile e sicura per chi la frequenta ogni giorno. Ora si aspetta solo l’inizio dei lavori, che dovrebbero partire nelle prossime settimane.

**Piazza Prati degli Strozzi, un nuovo spazio per i cittadini: il restyling concordato con i residenti** Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, nel quartiere di Monteverde, Piazza Prati degli Strozzi è entrata in una nuova fase. La piazza, che negli ultimi anni era stata vista come un’area con un verde verticale in declino, un’illuminazione insufficiente e una pavimentazione disomogenea, ora vedrà un intervento di riqualificazione urbana, frutto di un processo partecipativo e di un accordo unanime tra i residenti e l’amministrazione comunale. La decisione è arrivata dopo che 542 cittadini avevano firmato una mozione, richiedendo l’attivazione del cosiddetto “processo partecipativo”, previsto dal regolamento capitolino, per dare voce alle esigenze della comunità.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

