Piattaforma di danza contemporanea WhatWeAre 1-2 maggio 2026

Dal 1 al 2 maggio 2026 si terrà la 11ª edizione di WhatWeAre, piattaforma dedicata alla danza contemporanea. Numerose candidature sono arrivate da tutto il Friuli, ma anche da altre regioni italiane, oltre che da Croazia e Germania. La selezione ha coinvolto diversi artisti e compagnie provenienti da vari paesi europei. La manifestazione si svolgerà in diverse location del territorio, con spettacoli e incontri previsti nel programma.

La fase live avrà luogo Sabato 2 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro S. Giorgio di Udine: l’iniziativa mira a dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori anche emergenti, mettendo a disposizione incentivi e opportunità professionali di alto profilo oltre a spazi teatrali performativi. Tra gli incentivi di quest’anno: Premio coreografico in denaro offerto dal CSS diretto da Fabrizia Maggi e Rita Maffei e Premio in denaro della Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma presieduta da Chiara Zoppolato. I restanti partner dell’edizione 2026 sono: Compagnia Arearea e Urban Dance Festival diretti da Roberto Cocconi e Marta...🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Piattaforma di danza contemporanea WhatWeAre. 1-2 maggio 2026 Notizie correlate WhatWeAre, concorso di danza contemporanea a UdineE’ online la open-call per WhatWeAre, concorso di danza contemporanea rivolto ad autorie interpreti della scena nazionale ed estera, organizzata... Corpo Mobile 2026: la danza contemporanea torna a RomaCosa: Nona edizione di Corpo Mobile, festival di nuova danza contemporanea d’autore dedicato quest’anno all’affascinante tema della “Meraviglia”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Young Up! - Comune di Pesaro; Giornata Internazionale della Danza: il Comune di Napoli presenta DanceParade!; Open Fest 2026: prima edizione tra ricerca, scena e network nazionale; Il rito collettivo della danza. Domenica a Pesaro prendono vita le iniziative di Hangartfest per celebrare il ballo. Flash mob nel centro storico: parte Futuro Roma, il Festival Internazionale di danza e cultura contemporaneaAspettando il flash mob previsto per domani alle 16 in Piazza Vittorio, via del Corso si tinge di giallo con le maschere dei 100 performer che fanno irruzione nella via dello shopping, in occasione di ... ilmessaggero.it Il rito collettivo della danza. Domenica a Pesaro prendono vita le iniziative di Hangartfest per celebrare il balloUna festa in movimento celebra a Pesaro la Giornata della Danza con Hangartfest, domenica a partire dalle 11.30: un omaggio a Pina Bausch e una ... msn.com ICYMI: Fino al 2 maggio l’evento di Udine dedicato all’Oriente sarà disponibile con una selezione di titoli anche sulla piattaforma di MYmovies. Ecco una guida di quello da non perdere. - facebook.com facebook Il governo cinese ha bloccato l'acquisizione della piattaforma di intelligenza artificiale #Manus da parte del colosso americano #Meta, un affare da 2 miliardi di dollari. #Cina x.com