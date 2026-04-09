A Roma si svolge la nona edizione di Corpo Mobile, un festival dedicato alla danza contemporanea d’autore. Quest’anno il tema centrale è la “Meraviglia”, un argomento che accompagna le performance e gli spettacoli in programma. La manifestazione si propone di offrire una panoramica delle tendenze più recenti nel settore, coinvolgendo artisti che presentano le proprie creazioni in luoghi e orari diversi della città.

Cosa: Nona edizione di Corpo Mobile, festival di nuova danza contemporanea d’autore dedicato quest’anno all’affascinante tema della “Meraviglia”. Dove e Quando: L’evento si svolgerà negli spazi del Municipio VII a Roma (tra cui Villa Lais, Teatro di Villa Lazzaroni, Parco della Caffarella e Lodi Circus) dal 2 al 24 maggio 2026. * Perché: Per scoprire le opere coreografiche di artisti emergenti e affermati, vivendo un’esperienza immersiva che lega il corpo, lo spazio urbano e il patrimonio archeologico della capitale. La capitale si prepara ad accogliere nuovamente l’energia vibrante della nuova danza contemporanea d’autore con il tanto atteso ritorno di Corpo Mobile, giunto alla sua prestigiosa nona edizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Corpo Mobile 2026: la danza contemporanea torna a Roma

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La visione sistemica unisce e mette in relazione le parti del corpo, rivelando connessioni funzionali che non emergono se osservate isolatamente. Mandibola, osso ioide e C2 non sono strutture indipendenti, ma un sistema biomeccanico e neurosensoriale int - facebook.com facebook