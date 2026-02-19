troppo vicina alla madre arrestata a gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 19 febbraio 2026 – Sottoposta da quasi due settimane al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e, in particolare, dalla madre, una donna di 31 anni ha violato l’ordinanza del giudice. I carabinieri della caserma di Gualtieri, durante una normale perlustrazione alla periferia del paese, hanno notato la presenza della 31enne proprio nei pressi della casa in cui vive la madre, vittima da parecchi anni di maltrattamenti e atteggiamenti violenti e minacciosi della figlia, da tempo nel tunnel della droga. La 31enne è stata dunque trovata dove non poteva stare, ovvero a meno di un chilometro dalla madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gualtieri, violenza e minacce alla madre per acquistare la drogaUn episodio di violenza scuote Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia.

