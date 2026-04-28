Pianura chiusura centenario Nostra Signora delle Divine Vocazioni
Il 11 maggio si celebra il centenario della dedicazione di Maria Santissima come Nostra Signora delle Divine Vocazioni, un evento che ricorda l’esperienza spirituale vissuta dal fondatore dei Vocazionisti, San Giustino Maria Russolillo, il 10 maggio. La famiglia vocazionista si riunisce per questa ricorrenza, che segna un secolo di venerazione e testimonianza della figura mariana come Celeste Superiora dei Vocazionisti.
La Famiglia Vocazionista celebra l’11 maggio il centenario di Maria Santissima come Celeste Superiora dei Vocazionisti, venerata con il titolo di Nostra Signora delle Divine Vocazioni, ricorrenza che richiama l’esperienza spirituale vissuta dal fondatore, San Giustino Maria Russolillo, il 10.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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