Il 8 aprile 2026, la Chiesa celebra il Mercoledì fra l’Ottava di Pasqua, giorno dedicato alla liturgia propria. In questa data, si ricorda Santa Giulia Billiart, fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur. La memoria dei santi è considerata devozionale e non fa parte della liturgia ufficiale del giorno. La giornata non prevede celebrazioni liturgiche specifiche per i santi, ma si mantiene il ricordo della figura di Santa Giulia.

Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, la Chiesa celebra la liturgia propria del Mercoledì fra l’Ottava di Pasqua; la memoria dei santi è pertanto solo devozionale. In questo contesto il calendario ricorda Santa Giulia Billiart (1751-1816), testimone di fede e fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur. Nata a Cuvilly, in Piccardia, settima di nove figli, Giulia manifestò presto un’intensa passione per il catechismo e l’educazione. Segnata da una lunga infermità, attraversò gli anni difficili della Rivoluzione francese, sostenendo sacerdoti fedeli a Roma e continuando a formare i piccoli alla fede. Ad Amiens incontrò collaboratori provvidenziali e, con Françoise Blin de Bourdon, diede forma a un progetto educativo stabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santa Giulia Billiart, santo del giorno 8 aprile: fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur

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Santa Giulia Billiart, santo del giorno 8 aprile: fondatrice delle Suore di Nostra Signora di NamurProfilo di Santa Giulia Billiart (1751-1816), fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur. Memoria l’8 aprile, nell’Ottava di Pasqua. ilgiorno.it

Santa Giulia Billiart vergine, oggi 8 aprile 2025/ La fondatrice delle Suore di Nostra Signora di NamurSanta Giulia Billiart vergine nasce il 12 luglio 1751 nella cittadina francese di Cuvilly, in una famiglia agiata di commercianti. Da bambina riceve un’ottima istruzione ma, poco tempo dopo, la sua ... ilsussidiario.net