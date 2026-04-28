Piantedosi difende le bandiere di Israele e la polizia durante il 25 aprile
Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, si è acceso un dibattito sulle bandiere di Israele esposte nello spezzone della Brigata ebraica e sull’intervento delle forze di polizia. Il ministro dell’Interno ha commentato la vicenda definendola come una “manovra diversiva”. La discussione ha coinvolto diversi attori e ha attirato l’attenzione sui contenuti e sui comportamenti durante la manifestazione.
La discussione sulle bandiere di Israele nello spezzone della Brigata ebraica durante la manifestazione del 25 aprile a Milano nonché sull'operato delle forze dell'ordine? Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, non ha dubbi: “Manovre diversive”. Lo ha detto intervenendo martedì a un evento al.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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