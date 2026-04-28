Piantedosi difende le bandiere di Israele e la polizia durante il 25 aprile

Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, si è acceso un dibattito sulle bandiere di Israele esposte nello spezzone della Brigata ebraica e sull’intervento delle forze di polizia. Il ministro dell’Interno ha commentato la vicenda definendola come una “manovra diversiva”. La discussione ha coinvolto diversi attori e ha attirato l’attenzione sui contenuti e sui comportamenti durante la manifestazione.