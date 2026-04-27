Durante le celebrazioni del 25 aprile, il sindaco ha criticato la partecipazione della Brigata ebraica, definendo un errore il loro sventolare delle bandiere di Israele. Mentre la Brigata veniva fischiata e allontanata dal corteo, il primo cittadino ha rivolto commenti anche ai patrioti europei presenti in piazza, concentrandosi sui gruppi di ebrei che si erano uniti alla commemorazione. La vicenda ha suscitato reazioni diverse tra i partecipanti.

Dopo essersela presa coi patrioti europei proprio mentre la Brigata ebraica veniva fischiata e cacciata dal corteo del 25 aprile, ora Beppe Sala punta il dito proprio contro gli ebrei scesi in piazza per la Liberazione. "Penso che l'errore sia stato partecipare con le bandiere israeliane", ha detto il sindaco di Milano a margine della cerimonia di commemorazione di Gaetano Amoroso. "Da quello che mi dice Anpi aveva avuto garanzia che non ci sarebbero state bandiere israeliane. In questa fase solo un fatto di buonsenso, sarebbe certamente meglio che non ci fossero state, anzi non dovevano esserci. Dopodiché io però penso che sia corretto che partecipino, ovviamente non dando spazio all'interno a nessun tipo di provocazione", ha proseguito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 25 aprile, ora Sala accusa la Brigata ebraica: "Errore partecipare con le bandiere di Israele"

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