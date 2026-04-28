Piano rifiuti la Provincia alza il muro | Viterbo è autosufficiente Non abbiamo bisogno di nessuno

La Provincia ha avviato la fase operativa del nuovo Piano provinciale dei rifiuti, con un aggiornamento della Valutazione ambientale strategica (Vas). Nel frattempo, la Regione Lazio sta ridefinendo i nuovi assetti del sistema di gestione dei rifiuti. La Provincia ha dichiarato che Viterbo è autosufficiente e che non necessita di interventi esterni. La presentazione dell’aggiornamento Vas è stata fatta nel palazzo provinciale.