Nuovo piano rifiuti regionale cosa cambia per Viterbo | il termovalorizzatore di Roma dà tregua alla provincia

Il nuovo piano rifiuti regionale entra in vigore, e questa volta Viterbo potrebbe beneficiare di una riduzione dei carichi di smaltimento grazie alla messa in funzione del termovalorizzatore di Roma. La decisione di spostare parte dei rifiuti verso la capitale mira a alleggerire le discariche locali e migliorare la gestione dei rifiuti nella provincia. Da tempo, la Tuscia sopporta il peso dei rifiuti provenienti da altre zone, ma ora si aprono nuove possibilità di alleggerimento.

Per anni la Tuscia ha fatto da stampella alle mancanze del resto del Lazio, ma la musica sembra destinata a cambiare. Il nuovo piano regionale dei rifiuti, in via di definitiva adozione da parte della giunta del presidente Francesco Rocca, riscrive le regole del conferimento nelle discariche, anche se ci sarà da attendere diversi anni. Attualmente gli impianti di trattamento meccanico biologico non garantiscono autonomia su base provinciale ma solo su scala regionale. Il surplus tra capacità di conferimento e quantità dei rifiuti nella Tuscia è servito fino a oggi per tappare i buchi neri di zone cronicamente in deficit, dove la richiesta di smaltimento supera di gran lunga l'offerta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La regione Lazio ha deciso di integrare il piano rifiuti di Roma nel suo nuovo piano regionale 2026-2031.

