Piano Mattei i musei italiani in campo per la formazione dei professionisti africani del patrimonio culturale

È iniziata la fase residenziale della Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale, un progetto che coinvolge musei italiani impegnati nella formazione di professionisti africani nel settore del patrimonio culturale. L'iniziativa mira a trasferire competenze specifiche attraverso corsi pratici e workshop organizzati presso strutture museali italiane. La partecipazione comprende professionisti provenienti da vari paesi africani, che si preparano a lavorare nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali.

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