Piano Mattei a Caserta la formazione di 1.320 dirigenti e alti funzionari di 4 paesi africani

Oggi a Caserta si è tenuta l’inaugurazione del progetto internazionale che coinvolge 1.320 dirigenti e alti funzionari di quattro paesi africani: Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia. La cerimonia si è svolta nella Reggia, dove sono stati avviati i corsi di formazione finanziati dal Ministero degli Esteri. L’obiettivo è rafforzare le competenze di chi lavora nelle pubbliche amministrazioni di queste nazioni.

L'obiettivo del progetto è di rafforzare le pubbliche amministrazioni africane attraverso percorsi formativi integrati e la creazione di partenariati istituzionali La Scuola organizzerà e attuerà corsi di formazione rivolti a 1.320 dirigenti e alti funzionari dei quattro paesi africani coinvolti. Il progetto, della durata triennale, si inserisce nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa con l’obiettivo di rafforzare le pubbliche amministrazioni africane attraverso percorsi formativi integrati e la creazione di partenariati istituzionali duraturi. L’evento è stato aperto dall’intervento del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, che ha dichiarato: “Investire nella formazione della pubblica amministrazione significa rafforzare le istituzioni e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Piano Mattei Caserta protagonista della cooperazione internazionale: lanciato il progetto per formare alti funzionari africani La Reggia di Caserta si prepara a ospitare un evento di portata internazionale. Italia forma i funzionari pubblici africani: 6,5 milioni di euro per il Piano Mattei e nuove competenze. L’Italia investe 6,5 milioni di euro per formare funzionari pubblici in Africa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Piano Mattei Argomenti discussi: Piano Mattei, la Reggia di Caserta diventa hub internazionale; Paola Severino: A Caserta formeremo la nuova classe dirigente dei Paesi africani; Il progetto di formazione alla Sna di Caserta; Piano Mattei, al via la formazione della Pa in quattro Paesi dell'Africa. Cirielli: Step importante. Piano Mattei, a Caserta la formazione per 1320 dirigenti delle Pa africaneUn progetto ambizioso che rende concreta la mission del Piano Mattei, ovvero rafforzare il tessuto economico e sociale dei Paesi africani affinchè diventino autosufficienti, e ... ilmattino.it Piano Mattei, al via la formazione della Pa in quattro Paesi dell'Africa. Cirielli: Step importanteL'Italia formerà 1.320 dirigenti e alti funzionali di quattro Paesi africani nell'ambito del Piano Mattei. L'iniziativa, della durata triennale, è finanziata con 6,5 milioni dal ministero degli Esteri ... adnkronos.com #TEHAClub Nel corso del 2025, il Piano Mattei ha perseguito 3 obiettivi principali: 1.Ampliamento dei Paesi coinvolti 2.Rafforzamento della dimensione internazionale 3.Conversione del debito come strumento per lo sviluppo x.com La presidente della Sna: «Oggi il progetto Italia-Africa entra nel vivo nell’ambito del Piano Mattei» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.