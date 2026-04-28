L’Iran ha presentato un piano in tre fasi che prevede la fine delle ostilità su tutti i fronti e la riapertura dello Stretto di Hormuz. La proposta indica che i negoziati sul programma nucleare inizierebbero solo successivamente. Il governo statunitense ha dichiarato di valutare questa proposta, senza ancora assumere una posizione definitiva. La proposta è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblici sui tempi o sulle modalità.

Nelle ultime ore da Teheran è emerso un nuovo tentativo di riaprire il negoziato con Washington, mentre sul terreno politico, militare ed economico continuano a intrecciarsi tensioni e contraddizioni. Secondo fonti vicine alla Repubblica islamica, sarebbe allo studio un piano articolato in tre fasi con l’obiettivo di sbloccare lo stallo diplomatico e riportare le parti al tavolo. Una proposta che, nelle intenzioni iraniane, punta ad aggirare il nodo più delicato - quello nucleare - rinviandolo a una fase successiva. Il progetto, fatto filtrare anche da fonti americane, prevede in primo luogo una cessazione stabile delle ostilità su tutti i fronti, con particolare attenzione al Libano e con garanzie concrete per evitare una nuova escalation.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Piano in tre fasi dell’Iran, Trump «valuta»

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