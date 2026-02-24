Iran Trump valuta tre opzioni | da diplomazia a caduta regime gli scenari

Donald Trump, dopo aver rafforzato le forze militari in Medio Oriente, valuta tre possibili mosse contro l'Iran. La decisione deriva dall’intensificarsi delle tensioni nella regione e dalla crescente presenza di forze americane. Il presidente sta considerando opzioni che vanno dalla diplomazia a interventi più decisi, come un cambio di regime. Le prossime ore saranno decisive per capire quale strada sceglierà.

(Adnkronos) – Dopo aver ordinato il più grande rafforzamento militare americano in Medio Oriente dai tempi della guerra in Iraq, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, deve decidersi come muoversi sull'Iran. Lo evidenzia la Cnn, spiegando che le opzioni sul tavolo sono tre e tutte ben delineate: lasciare spazio alla diplomazia, ordinare un attacco. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Iran, Trump valuta opzioni militari “decisive” mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza nel GolfoGli Stati Uniti aumentano la presenza nel Golfo mentre Donald Trump valuta possibilità militari decisive contro l’Iran. Iran, i tre scenari possibili per un attacco Usa contro il regime degli ayatollah e qual è il vero obiettivo di TrumpLe proteste in Iran continuano da quasi un mese, con manifestanti che non si fermano. Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Iran, media: cortei anti regime a Teheran e Mashhad. Intervento dei paramilitari; Iran: Trump valuta un raid mirato seguito da un attacco più ampio; Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'. Forze Usa in posizione; Tensione Usa-Iran, Trump studia un'azione militare: scenari e rischi. Iran, Trump valuta tre opzioni: da diplomazia a caduta regime, gli scenariDopo aver ordinato il più grande rafforzamento militare americano in Medio Oriente dai tempi della guerra in Iraq, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, deve decidersi come muoversi sull'Iran ... adnkronos.com Iran: Trump valuta un raid mirato seguito da un attacco più ampio«I colloqui di giovedì sono un test per Trump e determineranno se i soldati americani andranno all’inferno o torneranno in America». Lo ha scritto su X il portavoce del Comitato per la sicurezza nazio ... ilsole24ore.com Marattin: “L'intervento di Trump in Iran Più benefici che rischi. Basta indugiare. Un attacco americano taglierebbe anche rifornimenti chiave alla Russia e si libererebbe un popolo di 92 milioni di persone". Di @fkgottardi x.com Sky - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro". https://tinyurl.com/3wwd64aa - facebook.com facebook