Cina | addio ai volanti a cloche dal 2027 rivoluzione sicurezza auto

La Cina sta per cambiare il volto delle auto elettriche. Dal 1° gennaio 2027, i volanti a cloche, noti come “yoke, saranno banditi dal mercato. Una decisione che va ben oltre l’estetica e che potrebbe ridefinire gli standard globali del design automotive. Il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) ha motivato il divieto con un’analisi tecnica approfondita, evidenziando rischi concreti legati a questa configurazione. La forma aperta” del volante a cloche potrebbe trasferire in modo meno controllato l’energia generata in caso di collisione, superando i limiti di sicurezza attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cina: obbligatori comandi fisici nelle auto dal 2027. Sicurezza e accessibilità al centro della nuova normativa.La Cina ha deciso di rendere obbligatori i comandi fisici nelle auto a partire dal 2027, per migliorare la sicurezza e facilitare l’uso da parte di tutti i guidatori.

Auto volanti: in Cina raggiunti i 150 orari e un'autonomia di 300 kmLa Cina fa un passo avanti nel campo delle auto volanti.

