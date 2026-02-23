Cina | addio ai volanti a cloche dal 2027 rivoluzione sicurezza auto
La decisione di vietare i volanti a cloche in Cina dal 2027 deriva dalla volontà di migliorare la sicurezza stradale. Le autorità hanno deciso di eliminare questi comandi, che ancora si trovano in alcuni veicoli elettrici innovativi, per ridurre i rischi in caso di incidenti. La mossa coinvolge molte case automobilistiche, che dovranno adattarsi a questo cambiamento. La novità si applica a tutti i nuovi modelli in uscita dal prossimo anno.
La Cina sta per cambiare il volto delle auto elettriche. Dal 1° gennaio 2027, i volanti a cloche, noti come “yoke, saranno banditi dal mercato. Una decisione che va ben oltre l’estetica e che potrebbe ridefinire gli standard globali del design automotive. Il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) ha motivato il divieto con un’analisi tecnica approfondita, evidenziando rischi concreti legati a questa configurazione. La forma aperta” del volante a cloche potrebbe trasferire in modo meno controllato l’energia generata in caso di collisione, superando i limiti di sicurezza attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Cina: obbligatori comandi fisici nelle auto dal 2027. Sicurezza e accessibilità al centro della nuova normativa.La Cina ha deciso di rendere obbligatori i comandi fisici nelle auto a partire dal 2027, per migliorare la sicurezza e facilitare l’uso da parte di tutti i guidatori.
Auto volanti: in Cina raggiunti i 150 orari e un'autonomia di 300 kmLa Cina fa un passo avanti nel campo delle auto volanti.
